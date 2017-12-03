” الحج ” تواصل الورشة الثانية لعمل النظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج

علي القحطاني(صدى):

يطلق وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بالتعاون مع نائبه، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ووكلاء الوزارة، وممثلي الجهات ذات العلاقة المشاركة، فعاليات ورشة العمل الثانية للنظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج تحت شعار “تكامل وتميز” وذلك يوم غد الاثنين.

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1439هـ وفق رؤية المملكة 2030 بفندق الهيلتون بمكة المكرمة.

وتحمل الورشة -التي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة وإتاحة الفرصة للمسلمين من مختلف بقاع العالم لتأدية مناسك الحج والعمرة بسهولة واطمئنان، أربعة محاور هي تأشيرات الحج، وتأشيرات العمالة الموسمية، والاستقبال والمغادرة، والمحور الأخير الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، على أن عقد ورشة العمل الثانية للنظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج يأتي في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الحج والعمرة مرحلة بارزة من التطوير والتنظيم والتخطيط والتنمية الدائمة والشاملة بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين –حفظهما الله- للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، واستعداد الوزارة للانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة، والانتقال من العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام، وبناء منظومة فاعلة من خدمات واقتصاديات الحج والعمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

يذكر أن وزارة الحج والعمرة دشنت فعاليات ورشة العمل الأولى للنظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج يوم الاثنين الماضي، حيث قدم خلالها نائب الوزير المحور الرئيسي حول “الاستراتيجيات” فيما غطت بقية محاور الورشة موضوعات: الاستعداد المسبق والاستقبال، والنقل بين المدن والمغادرة النهائية، والتعاقدات ما قبل الوصول.