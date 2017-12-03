الغامدي يفتي بجواز عمل المرأة ” قاضية “
أفتى أحمد الغامدي الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في مكة المكرمة ، بجواز تولى المرأة القضاء ، إذا توافرت فيها شروط أهلية القضاء ، وألا يكون ذلك على حساب تربية أولادها والحقوق المتبادلة بينها وبين زوجها.
وأشار ” الغامدي ” أن هذه المسألة خلافية بين الفقهاء ، ولكن الذي أرجحه أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة في تولى المناصب ، بما فيها القضاء ، مؤكدا عدم وجود نصوص قطعية صحيحة تمنع المرأة من العمل قاضية.
وأكد ” الغامدي ” وجود نماذج كثيرة يمثلن نجاح النساء وتفوقهن في كل شأن ، ومنهن الملكة بلقيس حيث كانت نموذجا حكيما لتولى المرأة الولاية العامة ، بالإضافة لعدم وجود مجالات عمل لم تطرقها المرأة ، بجانب اعتلاء المرأة منصة القضاء في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية.
وأوضح ” الغامدي ” أن كل الحجج التي يستند إليها في المنع ليست قطعية ولا مسلمة فشرطية الذكورة في القاضي لا دليل صريح فيها ، وحديث : ” لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” متعلق بالولاية العامة ، ومن العلماء من جعله قضية عين لا عموم لها ولذلك جاء الحديث بلن وليس بلا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23449 ] نشر منذ 41 دقيقة
هذا متى يموت ونفتك منه🤔