التفكير المُغيب عند النمط الإرهابي

إن عملية إكساب المعلومات ليس هو الغاية الأولى من التعليم ، فالمعرفة تحدث غالباً بعد تلقي المعلومات وإمتزاجها بالمكون العقلي والخبرات المعرفية السابقة عند الفرد ليحصل الأثر السلوكي فيما بعد عند خوض أي موقف حياتي جديد.

فالعقل الذي يحتفظ بالخبرات التعليمية السابقة كمعلومات فقط بشكل منفصل ولا يدمجها مع المواقف الحياتية الجديدة تختل عنده عملية الإدراك ولا تأخذ خبراته التعليمية نمطها الفاعل في الحياة ولا يخرج بأي مهارة علمية أو إجتماعية من العملية التعليمية يمكن أن يوظفها في مواقف الحياة المختلفة.

وعند سماع التسجيلات التي تتسرب عن هؤلاء الإرهابيين من أبناء الوطن الذي سهل تجنيدهم من قبل تلك التنظيمات الإرهابية نخرج منها بقراءة معينة لطبيعة التفكير عند هؤلاء المراهقين محدودي التفكير؛ والذين يستخدمون كلام الله سبحانه وتعالى لتحقيق مآرب تلك المنظمات التي تعمدت تجنيدهم لتنفيذ العمليات الإجرامية بحق الإنسان، فعند ملاحظة الآيات القرآنية التي تستشهد فيها هذه الفئة المُغيّبة عقلياً ومحاولة ربطها بسلوكياتهم العدوانية التي تمثلت في جرائم القتل والتدمير وسفك الدماء وإباحة عمليات الإعتداء على الوالدين والأقارب يتضح القصور في عملية فهم الآيات القرآنية وإستيعاب دلالاتها والقصور في الوصول الى الغايات السامية منها ؛ وهذا التفكير المُغيّب يأتي نتيجة لفصل الآيات القرانية الكريمة من سياقاتها اللغوية والمكانية والإجتماعية وهو بدوره مؤشر كبير على خطورة الفهم المشوه والإسقاط الخاطئ للآيات القرآنية عند هؤلاء ، فالعقل السليم يدرك أن هناك علاقات معينة تربط آيات السورة القرآنية بعضها ببعض وعلاقات تربط بين السوره محل التفسير وماسبقها من سور القرآن، كما أن هناك مقاصد ربانية من الممكن أن نستنتجها من خلال قدرة العقل على تكوين رؤية شمولية يهدينا لها التفكير الطبيعي السوي عند تدبر كلام الله عز وجل وفهم الدلالات المقصودة التي تشير إليها الآيات ،هذا مع عدم إغفال الفترة الزمنية والبيئة الإجتماعية التي نزلت فيها تلك الآيات والتي لها الدور الأكبر في فهم الآيات القرآنية أو النصوص الدينية بوجهٍ عام.

إدراك تلك الأمور والوقوف عندها قضية يجب أن نضعها في الإعتبار كأساس للفهم الصحيح عند التعامل مع النصوص الدينية والإحاطة الكاملة بسياقتها المختلفة ؛ فنحن بأمس الحاجة الى بناء إتجاهات تربوية تساهم في توظيف العمليات العقلية التوظيف الصحيح أثناء الحصول على المعرفة أو إنتاجها أو نقل أثر الخبرات المعرفية الى مواقف حياتية جديدة من خلال تعليم الطالب منهجية التفكير العلمي والطرق العلمية للتعامل مع المشكلات؛ فالوعي بطبيعة تكوين العقل البشري وكشف آلياته في الفهم والربط والإستنتاج وإصدار الأحكام عامل مهم لحصول عملية التعلم وإنتقال أثره الإيجابي الى مواقف الحياة ،

فمن المهم أن يصاحب الموقف التعليمي تطور نمائي في عمليات التفكير العليا كالربط والفهم و الإدراك المنطقي للأحداث وتفسيرها واتخاذ موقف إيجابي حولها بما يحقق الأمن الذاتي والمجتمعي للفرد والذي يعتبر أهم ثمرات عملية التعليم.