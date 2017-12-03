الجيش الأردني يُحرر مواطن اُختطف بسوريا

عمان(صدى):

تمكنت القوات المسلحة الأردنية_ الجيش العربي، من تحرير المواطن الأردني منهل أحمد عبدالله حمدان الذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة في مناطق الجنوب السوري حيث يقيم هناك منذ زمن طويل، ويدير مزارع تعود ملكيتها له.

وأكد مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الجماعات المسلحة قد قامت بتعذيب المواطن الأردني وطلبت فدية مقابل إطلاق سراحه.

وأضاف المصدر أن الجهات الاستخباراتية كثفت أعمالها وتحرياتها حتى تمكنت من تحريره حيث أعادته إلى أسرته في محافظة إربد بعد اختطاف دام عدة أيام.