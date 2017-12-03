بالصور.. إنطلاق معرض ضعاف السمع وعيوب النطق بمتوسطة الإمام الطحاوي

سعيد العجل(صدى):

نظم صباح اليوم برنامج ضعاف السمع وعيوب النطق بمتوسطة الإمام الطحاوي معرض التربية الفنية الخاص باليوم العالمي للإعاقة ٢٠١٧ بأشراف من المشرف العام على المعرض الأستاذ عبدالله السالم معلم التربية الفنية للفئات الخاصة بالمدرسة، وبحضور مدير إدارة التربية الخاصة المكلف أ. محمد المحسن ومساعد مدير مكتب التعليم بالسويدي للشؤون التعليمية أ. سعيد الدوسري ومجموعة من مشرفي المكتب

تجول الجميع في أرجاء المعرض والذي اشتمل على إبداعات الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس وبمشاركة معهد النور للمكفوفين

وفي ختام الجولة تم اطلاق بنر المناسبة فوق سماء المدرسة بواسطة بالونات.

ومن ثم توجه مدير الإدارة ومساعد مدير مكتب السويدي بزيارة لفصول برنامج ضعاف السمع ومعمل الحاسب الآلي الذي تم تجهيزه من قبل إدارة التربية الخاصة.

وفي الختام قدم مدير الإدارة شكره لقيادة المدرسة ولجميع المشاركين في هذا المعرض على جهودهم في إبراز إبداعات طلاب التربية الخاصة بمنطقة الرياض.

