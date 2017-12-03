بالصور.. أكثر الساعات رواجاً فى عام 2017

نورة الشهري(صدى):

أستمرت الشركات التقنية فى منافسة شرسية فى مشروع الساعات ،لتحققق أعلي الأرباح ،وبطبيعة الحال كان التنافس على أشده بين أبل وسامسونج وهوواي وتأتي ساعة samsung gear s3 من الساعات الذكية لزيادة حجمها وأطارها المتحرك وايضا خاصية اللمس

كما أنتجت سامسونج من هذه الساعة طرازين الأول frontier والثاني classic ويتميزوا بالفخامة والأناقة إضافة إلى التقنية العالية ومقاومة الماء، ويمكن أن تعمل ثلاثة أيام متواصلة ،وبها سبيكر للتحدث خلال المكالمات ، كذلك ويمكن أن تقترن بأى هاتف أندرويد .

huwawei watch

بينما ساعة هواوى يمكنها الأقتران بأى هاتف أندرويد وأيفون ،وبها خاصية لمقاومة الماء والغبار، وتضمن حساسات لنبض القلب والحركة والجرى والضوء .

Apple watch series

تعد هذه الساعة متخلتفة نسبيا فلاقت أنتشارا كبير نظرا لأنها إنتاج أبل ،ومن عيوبها سعرها الباهظ ،كما أن بطاريتها بالكاد تكفي يوم واحد ،وأيضا لا تقترن إلا بهواتف أبل ،وتوجد بمقاسين فقط ،صغير ليتناسب مع النساء والكبير يلائم الرجال ،ولكنها تضم حساسات متعددة صحية ورياضية .

Lg watch sport

تعد هذه الساعة نتاج شركتى إل جي وجوجل ،وهى مصممة خصيصا لمحبي الرياضة، وتحتوي على تطبيقات اللياقة البدينة ، وتعتبر شاشتها هى الأفضل في السوق ،كما أنها تدعم الأتصال عبر الواى فاى والبلوتوث وشبكات الجيل الرابع .