باحث إسلامي يكشف الأسباب الحقيقة وراء انتشار الإرهاب بسيناء

القاهرة(صدى):

أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية منير أديب، أن أسباب انتشار الإرهاب في محافظة سيناء المصرية ترجع لما هو حالٍ وما هو سابق.

وأوضح ” أديب ” أن ما هو سابق يعود لرواية رائجة داخل المجتمع السيناوي عن هروب سيد قطب صاحب الفكر الدموي داخل جماعة الإخوان لمحافظة شمال سيناء أثناء خلافه مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مطلع الستينيات من القرن الماضي ونشر أفكاره في سيناء رغم الفترة الزمنية البسيطة التي أقام فيها، كما يرجع إلى تلاصق سيناء مع غزة.

وأضاف أن الأسباب الحالية، تعود إلى الطبيعة الجغرافية لسيناء التي شكلت عاملًا مهمًا في ممارسة الإرهاب وصعوبة تعقب الإرهابيين، كما وجدت أفكار الإرهابيين محتضنًا لذلك، حيث ساعدت البيئة على مزيد من التلاقح لخروج أجيال من المتطرفين.

كما أشار ” أديب ” إلى أن بداية تنظيم داعش في سيناء كانت تحت مسمى ” التكفير والجهاد ” ، حيث تلاقت السلفية الجهادية في غزة مع السلفية الجهادية في سيناء.

واختتم: ” لكل هذه الأسباب ينتشر الإرهاب في سيناء دون بقية محافظات مصر، ولهذه الأسباب نجد عناصر من غزة تشارك في العمليات ضد الجيش هناك “.