بالصور.. ” تنمية السويدي ” تطلق مركزًا للتطوير المهني

سعيد العجل(صدى):

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بالسويدي وبالتعاون مع مجموعة من المختصين في مجال الموارد البشرية والإرشاد الوظيفي، مركزاً للتطوير المهني الذي اكتملت لبنات تأسيسه من خلال عدة لقاءات منذ مطلع العام الهجري 1439.

ويعتزم المركز طرح حزمة من البرامج والمبادرات التي تسهم في تمكين الشباب السعودي من المهارات اللازمة للتميز في سوق العمل، وتوجيههم نحو المسارات المهنية التي تتناسب مع قدراتهم، وتتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتوجهات العالمية في عالم المهن والأعمال.

وأشار رئيس فريق تأسيس المركز المهندس سلطان الصنيع إلى أن التركيز سينصب على المهن والمجالات الصاعدة، والتي ترسم ملاح مستقبل المملكة، وتبادل الخبرات بين الشباب والموظفين الأكثر خبرة، وتطوير مجتمع العاملين في التوجيه المهني.

