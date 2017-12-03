بالصور.. صحة الرياض تدشن تطبيق برنامج ” عشانك “

سعيد العجل(صدى):

دشن مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري اليوم الاحد تطبيق ” عشانك ” التي اطلقته وزاره الصحه ا ليشمل كافة موظفي وموظفات وزارة الصحة في مناطق المملكة .

ويعتبر برنامج عشانك احدى البرامج التي اطلقتها وزاره الصحه مؤخرا ليقدم خدمة الالكترونية خاصة بمنسوبي وزارة الصحة يتم الاستفادة منهامن خلال التطبيق .

ويحوي برنامج ” عشانك ” الذي يهدف لتقديم خدمة لمنسوبي وزارة الصحة التالي:

عروض وخصومات خاصة لمنسوبي وزارة الصحة من منظمات وشركات مختلفة حول العالم.

التعرف على آخر الفعاليات والمناسبات القادمة لوزارة الصحة.

والمشاركة في رحلات المناطق لمنسوبي وزارة الصحة وذويهم. وكذلك تستاهل برنامج ” ولاء ” الموظف.

ومعرفة آخر الأخبار التي تخص موظفي وزارة الصحة. من خلال الإطلاع على مجلة وريد الشهرية.

أيضا الإطلاع على تفاصيل الوظائف المطروحة للتكليف لإدارات وزارة الصحة.