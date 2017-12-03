” صحي السويدي ” يدعو للمشاركة في حملة ” تطوعي ـ صحة ” لمرض التوحد

سعيد العجل(صدى):

دعا مركز صحي حي السويدي الغربي الأمهات والمهتمات بمرض التوحد، للمشاركة في حملة (تطوعي ـ صحة) والذي سيقام بعد غد (الثلاثاء) لمدة يوم واحد في الفترة الصباحية في المركز الوطني للتوحد تحت شعار (طفلي ـ التوحدي ـ صحتك ـ تهمني).

وتشمل الفعالية التي خصصت للنساء والأطفال، على محاضرات تثقيفية ومعرض توعوي يستهدف أطفال وأمهات التوحد وجميع فئات المجتمع. وأكد المركز الصحي على أهمية دعم الفعالية سواء بتوزيعات الهدايا على الأطفال أو مساندة الأهالي، حيث سيكون هناك برنامج تثقيفي عن ” السكري ” و ” الضغط ” ، والكشف المبكر عن السمنة والإسعافات الأولية للأطفال، فضلا عن التطعيم ضد الأنفلونزا.