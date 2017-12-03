اجتماع عربي طارئ بشأن القدس

القدس المحتلة(صدى):

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، صباح اليوم الأحد ، إلى عقد اجتماع طارئ لمندوبي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الدائمين ، لبحث اعتزام الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفلسطينية ، اليوم الأحد ، ” أن هذه الدعوة جاءت خلال اتصالات أجراها رياض المالكي وزير الخارجية بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ ، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين ، كما أجرى اتصالا اخرا بأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني “.

وأشارت الوزارة أن مثل هذه الاجتماعات مهمة ، لأنها ستناقش الخطوات الواجب اتخاذها بشأن عزم ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.