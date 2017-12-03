كلية المجتمع للبنات تزور مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير

محمد بن طحطيح(صدى):

استقبل مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير اليوم وفد من منسوبات وطالبات كلية المجتمع للبنات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

ونظمت الكلية احتفالا للأطفال المعوقين، بدأ بكلمة للأستاذة وجدان صمان تطرقت خلالها لقضية الإعاقة والمعاقين بشكل عام وكيفية التعامل معهم كأحد الركائز الرئيسية في بناء المجتمع والتعريف بحقوقهم وأهمية الاعتراف بها واحترامها، بحضور أمهات الأطفال ومنسوبات المركز بالأقسام التعليمية والطبية، بعد ذلك قام الوفد بتنظيم مسابقات ترفيهية للأطفال المعوقين تضمنت مسابقات حركية وتعليمية وفنية بالرسم التشكيلي والرسم على الوجه، وفي ختام الحفل تسلم الأطفال العديد من الهدايات والألعاب والوسائل التعليمية .

الجدير بالذكر أن المركز يستعد خلال هذا الأسبوع والذي يليه إلى العديد من البرامج والاحتفالات بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة التي تقام تحت شعار ” رغم اختلافنا.. متساوين ” ويستهدف من خلالها التعريف بحقوق المعاقين ودمجهم في المجتمع.