الثقافة والإعلام تقيم حفل تكريم للمشاركين في مهرجان اليوم العالمي للطفل

سعيد العجل(صدى):

تقيم وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية مساء غد الاثنين تكريما لعدد من الجهات التي شاركت في مهرجان اليوم العالمي للطفل واللجان العاملة بالمهرجان وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن العاصم المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية.

وأكدت الوكالة أن هذا التكريم يأتي نظير الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلتها كافة اللجان، ومشاركتها الفاعلة خلال فعاليات اليوم العالمي للطفل الذي اختتمت فعاليات دورته العاشرة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض مؤخرا.

وسيتم خلال الحفل تكريم إدارة الشهداء بوزارة الداخلية وعدد من الجهات التي تميزت مشاركتها في المهرجان.