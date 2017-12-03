السر وراء ارتداء مارادونا ساعتين في معصميه

ماجد محمد(صدى):

ظهر الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا في حفل قرعة مونديال روسيا 2018، الذي أقيم الجمعة الماضي، مرتديا ساعتين في معصميه، ما أثار علامات الاستفهام بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة “ ميرور ” البريطانية، سبب ارتداء مارادونا لساعتين، وذلك بأن الأولى يستخدمها لمعرفة التوقيت في البلدان التي يتواجد فيها، والثانية لمعرفة التوقيت في بلده الأرجنتين.

يذكر أن مارادونا كان ضمن مجموعة من نجوم كرة القدم، الذين شاركوا في قرعة مونديال روسيا 2018، والتي وضعت الأرجنتين وصيف مونديال البرازيل في مجموعة متوازنة (المجموعة الرابعة)، مع آيسلندا، وبيرو، والدنمارك.