بعد إصابته.. ” الهلال ” يبحث عن بدائل لكارلوس إدواردو

نواف السالم(صدى):

وضعت إدارة نادي الهلال، خيارات عديدة لأسماء لاعبين أجانب للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بدلًا من لاعب الوسط البرازيلي المصاب كاروس إدواردو.

وأكدت إدارة النادي أنه تم اتخاذ مثل هذا الإجراء تحسبًا لعدم إمكانية كارلوس من العودة مع الفريق خلال الموسم الجاري بعد إصابته التي تحتاج إلى تأهيل لأشهر عدة.

وينتظر النادي قرار لجنة الاحتراف بإمكانية إسقاطه من الكشوفات واستبداله بلاعب، ومن المرجح أن يكون لاعبًا من الدوري المحلي.

يُذكر أن إدواردو تعرض لإصابة الرباط المتصالب في مباراة فريقه أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي البطولة الآسيوية قبل أسبوعين وأجرى عملية في البرازيل تحتاج بعدها إلى التأهيل والمتابعة والعمل على سرعة العودة واللحاق بمنافسات فريقه خلال الموسم الحالي.