ميغان ماركل ممنوعة من الصور السيلفي

لندن(صدى):

أصبحت الممثلة الامريكية عقب خطبتها من الأمير هاري وقرار دخولها البلاط الملكي، محظورا عليها أن تلقتط السيلفي مع عامة الناس مثل قبل، لأن ذلك ممنوعا فى العائلة الملكية .

حيث عبرت ماركل حينما طلب منها أحد الافراد أن يأخذ صورة سيلفي معها قال له ” غير مسموح لنا بإلتقاط الصور ” طبقا لما جاء فى صحيفة ” ديلي ميرور البريطاينة ” .

بينما قام الخطيبان أثناء زيارتهما لأحدى المؤسسات الخيرية الملكية ،باليوم العالمي للأيدز ،بالتلويح بأيديهما والسماح لللمصورين بإلتقاط الصور لهما .