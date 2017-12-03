ميغان ماركل ممنوعة من الصور السيلفي
أصبحت الممثلة الامريكية عقب خطبتها من الأمير هاري وقرار دخولها البلاط الملكي، محظورا عليها أن تلقتط السيلفي مع عامة الناس مثل قبل، لأن ذلك ممنوعا فى العائلة الملكية .
حيث عبرت ماركل حينما طلب منها أحد الافراد أن يأخذ صورة سيلفي معها قال له ” غير مسموح لنا بإلتقاط الصور ” طبقا لما جاء فى صحيفة ” ديلي ميرور البريطاينة ” .
بينما قام الخطيبان أثناء زيارتهما لأحدى المؤسسات الخيرية الملكية ،باليوم العالمي للأيدز ،بالتلويح بأيديهما والسماح لللمصورين بإلتقاط الصور لهما .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39212 ] نشر منذ 1 ساعة
تطورت سكيا ,,
,, صارت اميره ، ممنوع الإقتراب ,,