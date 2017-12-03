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ميغان ماركل ممنوعة من الصور السيلفي

ميغان ماركل ممنوعة من الصور السيلفي
لندن(صدى):

أصبحت الممثلة الامريكية عقب خطبتها من الأمير هاري وقرار دخولها البلاط الملكي، محظورا عليها أن تلقتط السيلفي مع عامة الناس مثل قبل، لأن ذلك ممنوعا فى العائلة الملكية .

حيث عبرت ماركل حينما طلب منها أحد الافراد أن يأخذ صورة سيلفي معها قال له ” غير مسموح لنا بإلتقاط الصور ” طبقا لما جاء فى صحيفة ” ديلي ميرور البريطاينة ” .

بينما قام الخطيبان أثناء زيارتهما لأحدى المؤسسات الخيرية الملكية ،باليوم العالمي للأيدز ،بالتلويح بأيديهما والسماح لللمصورين بإلتقاط الصور لهما .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39212 ] نشر منذ 1 ساعة

تطورت سكيا ,,

,, صارت اميره ، ممنوع الإقتراب ,,

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