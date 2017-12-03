ضاحي خلفان: ” الجزيرة ” تتعاون مع ” الحوثي ” لنشر أخبار كاذبة

طلال الضوي(صدى):

شن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأحد، هجومًا ضد أكاذيب منصة ” الجزيرة ” القطرية التي تُطلقها؛ لخدمة أهدافها الإرهابية.

وقال ” خلفان ” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الجزيرة بالتنسيق مع الحوثيين تذيع الأخبار الكاذبة لغايات إرهابية، و الاتحاد القطري الإيراني وراء نشر الإشاعات الكاذبة من خلال جزيرة الإرهاب “.

وتابع ” خلفان “: ” قناة الجزيرة الإرهابية البوق الدعائي للإرهابيين والعامل الرئيس لنشر اشاعاتهم ” ، مشيرًا إلى أن قطر تسعى من أجل الإخلال بالأمن الخليجي، متسائلًا: “كيف ستحضر القمة الخليجية”.

وكانت ” الجزيرة ” منصة قطر الإعلامية نشرت على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الكاذبة بشأن الأوضاع في اليمن، بالإضافة للترويج إلى استهداف الإمارات بصاروخ من الحوثيين.