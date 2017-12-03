سلمان الدوسري للجزيرة : مصداقيتكم معدومة

طلال الضوي(صدى):

أكد سلمان الدوسري كاتب سعودي في صحيفة الشرق الأوسط ، كذب الأخبار التي تداولها قناة الجزيرة ، بالإضافة لانعدام مصداقية القناة لدى الإعلام العربي.

وعلق ” الدوسري ” على خبر تداولته قناة الجزيرة ، عبر تغريدة له على تويتر ، ” لم تعد هذه الأخبار الكاذبة تضايق المتلقي ، فالمصداقية معدومة لدى إعلام الجار ، شركاء قطر في دعم الحوثي هم إيران وحزب الله.”

وجاء ذلك ردا على خبر تداولته قناة الجزيرة بنص ” عاجل.. الناطق باسم الحوثيين : إطلاق صاروخ كروز على مفاعل براكة النووي في أبو ظبي “.