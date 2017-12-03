أمانة جدة ترصد مخالفات الواجهة البحرية بـ 125 كاميرا وفريق رقابي مشترك

نايف السالم(صدى):

أوضحت أمانة محافظة جدة، أنّ وحدة الإشراف والمراقبة سجلت منذ افتتاح الواجهة البحرية أكثر من (150) حالة فقدان لأطفال تم إعادتهم لذويهم، فيما رصدت أكثر من (19) مخالفة من خلال كاميرات المراقبة أو عبر المراقبين الميدانيين تنوعت ما بين سوء استخدام للمرافق العامة وباعة جائلين إلى جانب مخالفات أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأشارت الأمانة، إلى أن وحدة الإشراف والمراقبة تضم فريقًا مشتركًا من أمانة جدة وأمن المهمات والمرور وحرس الحدود، فيما ترتبط بمبنى الإشراف 125 كاميرا مراقبة تتميز بدقة عالية تتوافق مع تقنية التعرف على الوجه، إضافة إلى نظام صوتي لكامل مساحة الواجهة البحرية على امتداد نحو 9 كم.

ووجهت أمانة محافظة جدة، الشكر إلى سكان وزوار جدة على حرصهم وتعاونهم في المحافظة على المرافق العامة والتبليغ عن مخالفات العبث أو سوء استخدام المرافق العامة، مشددة على اتخاذها جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتفادي تكرارها.