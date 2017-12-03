” الداخلية التونسية ” تًُحبط مخطط إرهابي يستهدف الحرس الوطني

تونس(صدى):

استطاعت الوحدات الأمنية لفرقة الشرطة العدلية بمحافظة جندوبة في تونس، اليوم الأحد، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مركزًا للحرس التونسي بعد ضبط خلية متشددة، شمال غرب البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية بريف محافظة جندوبة، تتكون من 4 أشخاص كانوا يخططون لتفجير مقر الحرس الوطني في نفس المنطقة.

وأكدت الوزارة أنه تم توقيف جميع أفراد المجموعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عامًا، وسيتم عرضهم على النيابة العمومية، بالإضافة إلى حجز معدات للتفجير، ووسائل خطيرة، كانوا يعتزمون استخدامها في الهجوم.

كما أشارت إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت تبنّيهم الفكر التكفيري، لافته إلى خطورة الخلية الإرهابية، حيث خططت لعمليات إرهابية أخرى في محافظة جندوبة، و شرعت فعليًا في الإعداد للقيام بالعمليات الإرهابية المذكورة.