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بالفيديو.. بلقيس فتحي تعلن عن اسم مولودها القادم

بالفيديو.. بلقيس فتحي تعلن عن اسم مولودها القادم
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن أسم مولودها القادم والمقرر ولادته خلال أشهر قليلة .

وقالت بلقيس خلال لقاء تليفزيوني معها ” حتى الآن لم نعرف جنس المولود .. ولكن اذا جاء صبي فنسميه ” تركي ابن سلطان ” .. فأسم تركي عزيز وغالي علينا .. وكمان معنى أسم تركي هو الرجل شديد الوسامة جميل الخلق والخلقة وأتمنى إذا جاء صبي يكون من أسمه نصيب .

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 1 ساعة

واذا بنت ليش ماقلتي وش بتسمينها
يعني عارفة جنس المولود انه ذكر وتقولين ماتعرفين ماراح نسامحك😂😂😂😂😂
مستضيفينها بالقناة الاولى عشان تعرفون اسم ولدها المنتظر😌

[ عدد التعليقات: 10059 ] نشر منذ 50 دقيقة

😌 اسؤا اختيار

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