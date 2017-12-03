بالفيديو.. بلقيس فتحي تعلن عن اسم مولودها القادم
كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن أسم مولودها القادم والمقرر ولادته خلال أشهر قليلة .
وقالت بلقيس خلال لقاء تليفزيوني معها ” حتى الآن لم نعرف جنس المولود .. ولكن اذا جاء صبي فنسميه ” تركي ابن سلطان ” .. فأسم تركي عزيز وغالي علينا .. وكمان معنى أسم تركي هو الرجل شديد الوسامة جميل الخلق والخلقة وأتمنى إذا جاء صبي يكون من أسمه نصيب .
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آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 1 ساعة
واذا بنت ليش ماقلتي وش بتسمينها
يعني عارفة جنس المولود انه ذكر وتقولين ماتعرفين ماراح نسامحك😂😂😂😂😂
مستضيفينها بالقناة الاولى عشان تعرفون اسم ولدها المنتظر😌
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10059 ] نشر منذ 50 دقيقة
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