بالفيديو.. بلقيس فتحي تعلن عن اسم مولودها القادم

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن أسم مولودها القادم والمقرر ولادته خلال أشهر قليلة .

وقالت بلقيس خلال لقاء تليفزيوني معها ” حتى الآن لم نعرف جنس المولود .. ولكن اذا جاء صبي فنسميه ” تركي ابن سلطان ” .. فأسم تركي عزيز وغالي علينا .. وكمان معنى أسم تركي هو الرجل شديد الوسامة جميل الخلق والخلقة وأتمنى إذا جاء صبي يكون من أسمه نصيب .