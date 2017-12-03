أمانة مكة تكشف حقيقة مطعم يبيع لحوم الكلاب

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مقاطع فيديو حول أحد المطاعم بجنوب مكة المكرمة؛ يبيع للمواطنين لحوم كلاب. ‏

ومن جانبها قامت بلدية الشوقية؛ فور تلقيها البلاغ؛ بتشكيل فريقا بالتعاون مع الدوريات الأمنية بمكة، اليوم ‏الأحد، للتحقيق بالواقعة وأخذ عينات للحوم وفحصها.‏

وقد أكد مدير الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أنه لا صحة لما تداولته المواقع ‏الاجتماعية، وأن العينة سليمة وتم التأكد من نظامة الموقع والعمال؛ وأنه لا توجد أي مخالفات مما ذكرت.‏

وناشد زيتوني، المواطنين بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات المروجة ‏على المواقع دون التأكد من صحتها‎.‎

وكانت عدة مقاطع صوتية وصور تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، اتهم ناشرها أحد ‏المطاعم جنوبي مكة المكرمة، ببيع لحوم الكلاب‎.‎