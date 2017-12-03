أمانة مكة تكشف حقيقة مطعم يبيع لحوم الكلاب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مقاطع فيديو حول أحد المطاعم بجنوب مكة المكرمة؛ يبيع للمواطنين لحوم كلاب.
ومن جانبها قامت بلدية الشوقية؛ فور تلقيها البلاغ؛ بتشكيل فريقا بالتعاون مع الدوريات الأمنية بمكة، اليوم الأحد، للتحقيق بالواقعة وأخذ عينات للحوم وفحصها.
وقد أكد مدير الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أنه لا صحة لما تداولته المواقع الاجتماعية، وأن العينة سليمة وتم التأكد من نظامة الموقع والعمال؛ وأنه لا توجد أي مخالفات مما ذكرت.
وناشد زيتوني، المواطنين بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات المروجة على المواقع دون التأكد من صحتها.
وكانت عدة مقاطع صوتية وصور تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، اتهم ناشرها أحد المطاعم جنوبي مكة المكرمة، ببيع لحوم الكلاب.
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