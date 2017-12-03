تكريم مواطنة أبلغت عن محاولة توزيع أدوية مخالفة

عادل الحربي(صدى):

تلقى مركز الأتصال الموحد فى الهيئة بلاغا من مواطنة بشأن محاولة لنقل أدوية ومستحضرات تجميل مخالفة من أحدى شركات توزيع الأدوية بالرياض إلي الأسواق ليلا .

وقد قام الدكتور هشام بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء ،بتكريم هذه المواطنة ،لتقديم هذا البلاغ داعيا كافة المواطنين ،بالحرص وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات خاصة في مجال الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية .

كما قامت فرق التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والدواء بإحباط محاولة أحدى الشركات لتوزيع 3 أطنان من الأدوية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية .