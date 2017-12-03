بالأدلة.. نفاق قطر يظهر في دراسة أمريكية

طلال الضوي(صدى):

تناولت دراسة أمريكية صادرة عن معهد ” جيستون ” ، لأبحاث السياسة الدولية، الصورة المزدوجة التي تظهر بها قطر في تعاطيعا مع ” واشنطن ” ، مشيرًا إلى أنها تتظاهر أمام الولايات المتحدة بأنها تدعم القيم التي تؤمن بها، فيما تقيم علاقات وثيقة مع أعداءها.

وكشفت الدراسة بالأدلة هذه الصور، موضحة أن المبعوث القطري الدائم إلى جامعة الدول العربية سلطان بن سعد المريخي؛ اعتبر إيران “دولة شريفة “؛ رغم أن إيران مصنّفة على قائمة الإرهاب الأميركية.

كما أشارت الدراسة إلى لجوء العديد من الكُتاب القطريين ومؤيدي قطر، لاسيما جماعة الإخوان، إلى كتابة مقالات تهاجم الإدارة الأميركية، وكذلك وسائل الإعلام القطرية التي التي تبث الكراهية للقيم الغربية وتدعم ميليشيات حزب الله وجماعات كـ ” حماس ” ، في الوقت الذي تتظاهر فيه بكونها دولة متسامحة وداعمة للأميركيين والغربيين ذوي التوجهات الديمقراطية.

وتشير الدراسة إلى أن قطر تشكل جزءاً من محور إقليميٍ تقوده إيران ويضم ” حزب الله ” و ” حماس ” وقوى تؤمن بما يُعرف بولاية الفقيه، مضيفة:” للنظام القطري العقلية نفسها التي تتبناها إيران من خلال دعم ميليشيات وجماعات بدلاً من التعامل مع الحكومات الشرعية “.