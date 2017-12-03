وكيل محافظة صنعاء: نحن الآن في حالة توافق مجتمعي

فهمي محمد(صدى):

قال شادي خضروف، وكيل محافظة صنعاء، ونائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة، اليوم الأحد، إن اليمن الأن في حالة من التوافق المجتمعي.

وأشار ” خضروف ” ، في حوار لفضائية ” الإخبارية ” ، إلى أن الشعب اليمني اتفق على أن الميليشيات الضلالية لا وجود لها ولا يمكن أن تؤسس دولة.

ويجدر الإشارة إلى أن الشعب اليمني انتفض أمس، ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية، بقيادة المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، مما أسفر عن طرد ميليشيات الحوثي من المناطق التي كانت تسيطر عليها.