إطلاق مشروع يعالج تسربات المياه بالدمام والخبر

خالد الضبيبي(صدى):

قام وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ بتوقيع عقد مشروع الكشف ومعالجة التسربات في شبكة المياه والتوصيلات المنزلية بمدينتَي الدمام والخُبر، بالمنطقة الشرقية في المرحلة التاسعة؛ ذلك مع إحدى الشركات المحلية بقيمة (16.9) مليون ريال ولمدة (36) شهراً.

ويتضمّن المشروع كشف ومعالجة التسرّبات غير الظاهرة في شبكات المياه والتوصيلات المنزلية لأطوال تقارب 200 كيلو متر بأقطار (75 -300 ملم) لتخفيض نسبة الفاقد من مياه الشرب، والاستفادة من المياه التي يتم توفيرها.

و يلتزم المقاول بالكشف عن التسرّبات غير الظاهرة في الشبكات الداخلية، وشبكات الري التي تتغذّي من مياه الشرب في فناء المباني العامة بالحي، أو المخطط العمراني، والمباني التي تحدّدها المديرية، وخاصة التي يشكو أصحابها من ارتفاع فاتورة الاستهلاك.