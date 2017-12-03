إحالة نواب الرئيس العراقي للقضاء

بغداد(صدى):

أحال حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة العراقية ، صباح اليوم الأحد ، نواب رئيس الجمهورية العراقية الثلاثة نوري المالكي ، أسامة النجيفي ، وإياد علاوي ، إلى القضاء إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وأشار ” الياسري ” في بيان له ، أن الخطوط الحمراء انتهت والهيئة أصدرت قرارات بمنع سفر عدد من كبار المسؤولين.

وأكد ” الياسري ” أن الهيئة فتحت ملف استرداد الأموال ، على رغم من كونه ملفا متشبعا وبعضه يتعلق بأموال النظام السابق وبمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء.

وأوضح ” الياسري ” أن مئات الملفات جري إنجازها ، وتم التنسيق مع الادعاء العام ووزارة العدل والخارجية ، ووصلت بعض الملفات إلى الإنتربول الدولي ، الذي أصدر نشرة حمراء تعمم على دول العالم من أجل مصادرة وإعادة الأموال إلى العراق.