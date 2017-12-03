بالفيديو.. نجلاء بدر تكشف حقيقة تعرضها للخيانة من خطيبها

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن تعرضها للخيانة من قبل خطيبها رغم ألتزامها معه وتركها عملها إرضاءاً له .

وقالت بدر في أحد البرامج التليفزيونية ” كنت مخطوبة لواحد أستنفز كل حاجة حلوة فيا .. وفي الآخر سابني بعد ما خاني رغم كل التزامي معه سابني .. وخلال خطوبتي تركت عملي في ” mbc لندن ” .

وأضافت نجلاء ” خطيبي أللي خاني طلب مني أتحجب رغم أنه لا يعرف أن صلاة المغرب 3 ركعات ، وعندما سألته قال لي أنه 4 ركعات ” .