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بالفيديو.. نجلاء بدر تكشف حقيقة تعرضها للخيانة من خطيبها

بالفيديو.. نجلاء بدر تكشف حقيقة تعرضها للخيانة من خطيبها
نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن تعرضها للخيانة من قبل خطيبها رغم ألتزامها معه وتركها عملها إرضاءاً له .

وقالت بدر في أحد البرامج التليفزيونية ” كنت مخطوبة لواحد أستنفز كل حاجة حلوة فيا .. وفي الآخر سابني بعد ما خاني رغم كل التزامي معه سابني .. وخلال خطوبتي تركت عملي في ” mbc لندن ” .

وأضافت نجلاء ” خطيبي أللي خاني طلب مني أتحجب رغم أنه لا يعرف أن صلاة المغرب 3 ركعات ، وعندما سألته قال لي أنه 4 ركعات ” .

 

#نجلاء_بدر

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 40 دقيقة

افاااء ماله حق”

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