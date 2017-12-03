البرلمان العراقي : كردستان مستمر في تصدير النفط لإسرائيل دون علم الحكومة ‏

بغداد(صدى):

أعلنت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، عن‎ ‎استمرارية تصدير إقليم كردستان للنفط الخام دون علم وموافقة ‏الحكومة الاتحادية، وأكدت على أن كميات من نفط الإقليم تهرب إلى إسرائيل ودول الجوار‎ ‎بشكلٍ مستمر‎.‎

وقال رئيس اللجنة، النائب علي معارج، في بيان ” ان أقليم كاردستان‏‎ ‎لا يزال مستمراً في تصدير نفطه دون علم وموافقة ‏الحكومة الاتحادية ” ، وأضاف ” أن المعلومات الواردة إلينا من مصادر حكومية وإعلامية تؤكد أن هناك عمليات تهريب ‏لنفط الإقليم إلى دول جوار وإسرائيل “.‏

وأوضح معارج أن ” عمليات التهريب تتم بشكل حرفي وعبر مراحل وناقلات متعددة تقوم بإطفاء نظام التتبع الأوتوماتيكي ‏من أجل عدم معرفة مصير شحنة النفط المهربة تجنباً لمقاضاة الشركات التي تقوم بتهريب النفط من قبل الحكومة ‏العراقية ‏‎ ‎كما كان يجري في السابق “.‏