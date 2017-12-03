البرلمان العراقي : كردستان مستمر في تصدير النفط لإسرائيل دون علم الحكومة
أعلنت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، عن استمرارية تصدير إقليم كردستان للنفط الخام دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية، وأكدت على أن كميات من نفط الإقليم تهرب إلى إسرائيل ودول الجوار بشكلٍ مستمر.
وقال رئيس اللجنة، النائب علي معارج، في بيان ” ان أقليم كاردستان لا يزال مستمراً في تصدير نفطه دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية ” ، وأضاف ” أن المعلومات الواردة إلينا من مصادر حكومية وإعلامية تؤكد أن هناك عمليات تهريب لنفط الإقليم إلى دول جوار وإسرائيل “.
وأوضح معارج أن ” عمليات التهريب تتم بشكل حرفي وعبر مراحل وناقلات متعددة تقوم بإطفاء نظام التتبع الأوتوماتيكي من أجل عدم معرفة مصير شحنة النفط المهربة تجنباً لمقاضاة الشركات التي تقوم بتهريب النفط من قبل الحكومة العراقية كما كان يجري في السابق “.
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