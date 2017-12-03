جيمس ليفين متهم بالاعتداء الجنسي

واشنطن(صدى):

اتهم جيمس ليفين ، قائد الأوركسترا الأمريكي الشهير والمدير الموسيقي الفخري لدار مترو بوليتال أوبرا في نيويورك، بالاعتداء الجنسي على مراهق في الثمانينات.

وأكد الضحية الذي لم يكشف عن اسمه للشرطة في ولاية إيللينوي ، أن الأفعال بدأت في عام 1985 ، عندما كان في سن ال 15 والمايسترو في سن ال 41 ، واستمرت حتى عام 1993.

وقال الضحية ” 48 عاما ” ، صباح اليوم الأحد ، في إفادته إلى الشرطة ، ” قبلني وجعلني أشعر بالذنب ، لقد جرحت في مشاعري ، وشعرت بالضياع والشلل ” .

وأوضح الضحية أن هذه الاعتداءات قادته للانتحار ، مشيرا لتواصل لقاءاته بليفين بحجة الحديث عن طموحاته في عالم الموسيقى الكلاسيكية حتى عام 1993.

وأضاف الضحية ” كنت أتوقع لا يمكنني رفع شكوى قضائية بسبب مرور الزمن ، حتى قامت الشرطة بفتح تحقيق ورفعت خلاصاتها إلى المدعى ” .

يذكر أن ليفين بدأ مسيرته في دار متروبوليتان عام 1971 ، وقاد أكثر من 2500 عرض أوبرالي.