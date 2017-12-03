” الطواريء والأزمات ” توضح حقيقة إطلاق الحوثيين صاروخا تجاه الإمارات

فهمي محمد(صدى):

كذبت الهيئة الوطنية لإدارة الطواريء والأزمات، اليوم الأحد، المزاعم حول إطلاق قوات الحوثي صاروخًا تجاه دولة الإمارات.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن دول الإمارات تمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع، مطمئنه جموع شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بأن أجواء الدولة آمنة وستبقى دائمًا عامرة بالأمن والأمان.

وأشارت الهيئة إلى أن مشروع مفاعل براكة محصن ومنيع تجاه كل الاحتمالات، حيث يتمتع بكل اجراءات الأمن والسلامة والأمان النووي التي تتطلبها مثل هذه المشروعات الوطنية العملاقة.

وأهابت الهيئة الرأي العام عدم الاهتمام لمثل هذه الشائعات وما تردده الأدوات الإعلامية المعادية للدولة من شائعات مغرضة هدفها إصدار الأخبار المزيفة والكاذبة بهدف التشكيك في مقدرات الدولة وقوتها ومتانة امنها.