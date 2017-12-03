بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تختبأ بالمساكن والمدارس خوفًا من الشعب
قامت ميليشيات الحوثي الإيرانية، بالاختباء داخل المساكن والمدارس المختلفة باليمن؛ خوفًا من انتفاضة الشعب اليمني، حسبما أظهر فيديو نشرته فضائية ” الإخبارية ” .
وكانت قبائل المحويت، نجحت اليوم الأحد، في استعادة المجمع الحكومي بعد تمركز الحوثيين بداخله لساعات.
واشتعلت الاشتباكات العنيفة بين قوات المؤتمر الشعبي التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وميليشيات الحوثي الإيرانية، منذ فجر أمس وحتى اليوم، مما أسفر عن سيطرة قوات ” المؤتمر ” ، على عدد من المناطق والمنشأت الهامة باليمن.
فيديو | ميليشيا الحوثي تتحصن في المساكن والمدارس خوفا من انتفاضة الشعب اليمني. #الإخبارية #لاحوثي_بعد_اليوم #الثوره_اليمنيه_الثانيه #صنعاء_العروبة_تنتفض pic.twitter.com/0MOwK3zUhM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 3, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4580 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحوثيون كلاب مسعورة اذا هوجمت اختبأت عليهم لعنة الله روافض مجوس