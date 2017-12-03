بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تختبأ بالمساكن والمدارس خوفًا من الشعب

فهمي محمد(صدى):

قامت ميليشيات الحوثي الإيرانية، بالاختباء داخل المساكن والمدارس المختلفة باليمن؛ خوفًا من انتفاضة الشعب اليمني، حسبما أظهر فيديو نشرته فضائية ” الإخبارية ” .

وكانت قبائل المحويت، نجحت اليوم الأحد، في استعادة المجمع الحكومي بعد تمركز الحوثيين بداخله لساعات.

واشتعلت الاشتباكات العنيفة بين قوات المؤتمر الشعبي التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وميليشيات الحوثي الإيرانية، منذ فجر أمس وحتى اليوم، مما أسفر عن سيطرة قوات ” المؤتمر ” ، على عدد من المناطق والمنشأت الهامة باليمن.