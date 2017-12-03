مجمع الملك فيصل يُنهي معاناة أربعينية من ورم ليفي بالرحم

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أنهى فريق طبي بمستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، اليوم الأحد، مُعاناة سيدة في نهاية الأربعينيات من عمرها، من ورم ليفي بلغ وزنه 8 كيلوجراما.

وقام الفريق الطبي خلال العملية باستئصال الرحم والورم سويًا، وتم نجاح العملية دون أي مُضاعفات أو مشاكل صحية.

وتبلغ المواطنة 49 عامًا، و كانت تعاني من انتفاخ في البطن، ونزيف مهبلي مستمر، وتم تأكيد التشخيص بأشعة الرنين المغناطيسي بأن لديها ورمًا ليفيًا، فيما تم نقل دم للمريضة عدة مرات كونها تُعاني من نقص في نسبة الهيموجلوبين في الدم؛ حيث كان الورم يُعادل حجمًا 9 أشهر حمل، ويزن حوالى 8 كيلوجرامات.

وأُجريت العملية بقيادة استشاري النساء والولادة بالمستشفى الدكتور أحمد سعد، واستشارية التخدير عايدة البرادعي، والطاقم: مشعل الجهني وعيده الغشمري، وبقيادة من رئيس قسم العمليات عايش القحطاني.