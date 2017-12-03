” العمل ” : 29 ألف جولة تفتيشية للتحقق من تطبيق قرار ” تأنيث “

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تنفيذ أكثر من 29 ألف جولة تفتيشية على المحال التجارية في مختلف أنحاء المملكة؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم ضبط 7.802 منشأة غير ملتزمة بنسبة 27% من عدد المنشآت، فيما تم رصد 21.531 منشأة ملتزمة بتطيبق قرار “التأنيث” التوطين بنسبة 73%.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط 5.919 مخالفة لقرار التأنيث والتوطين، لافتًا إلى أن 23% من المنشآت لا تلتزم بقرار التوطيم بإجمالي 1.376 منشأة، في حين وجود 63% من المنشآت لا تلتزم بقرار التأنيث بإجمالي 3.723 منشأة.

وتابعت: ” بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تمّ ضبطها 820 مخالفة من إجمالي المخالفات، في حين بلغ عدد الإنذارات التي تمّ تسجيلها خلال تلك الجولات 5325 إنذاراً “.

كما دعت الوزارة عملائها إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات سوق العمل.