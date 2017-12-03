الجولة المقبلة لدوري المحترفين تشهد غياب 13 لاعبا ‏

نواف السالم(صدى):

ستشهد الجولة القادمة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين غياب 13 لاعباً؛ بسبب حصولهم على بطاقات ملونة خلال الأسابيع ‏الماضية‎ .‎

يعد نادي الاتحاد الأكثر حصولا على بطاقات ملونة؛ بغياب كلاً من المحترف الكويتي فهد الأنصاري، والمصري محمود كهربا ‏بالإضافة إلى خالد السميري، وطارق عبدالله، في لقائه المقبل أمام الرائد السبت القادم‎ .‎

بينما الرائد يفقد اللاعب صقر عطيف أمام مباراه الهلال الثلاثاء القادم‎.‎‏ في حين يغيب عن الفيصلي كلا من خالم هايلاند، وعمر ‏عبدالعزيز، ولويس جوستافو‎ ‎في مواجهه الشباب.‏

وعن القادسية في مواجهته أمام النصر؛ يغيب الثنائي محمد مثناني، وياسين برناوي. ويفتقد ” أحد ” اللاعبين عمر محمد وأسامة ‏عاشور في لقاء الأهلي.‏

وأخيرا؛ يغيب عن الإتفاقيا للاعب المحترف العراقي احمد ابراهيم.‏