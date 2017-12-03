الجولة المقبلة لدوري المحترفين تشهد غياب 13 لاعبا
ستشهد الجولة القادمة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين غياب 13 لاعباً؛ بسبب حصولهم على بطاقات ملونة خلال الأسابيع الماضية .
يعد نادي الاتحاد الأكثر حصولا على بطاقات ملونة؛ بغياب كلاً من المحترف الكويتي فهد الأنصاري، والمصري محمود كهربا بالإضافة إلى خالد السميري، وطارق عبدالله، في لقائه المقبل أمام الرائد السبت القادم .
بينما الرائد يفقد اللاعب صقر عطيف أمام مباراه الهلال الثلاثاء القادم. في حين يغيب عن الفيصلي كلا من خالم هايلاند، وعمر عبدالعزيز، ولويس جوستافو في مواجهه الشباب.
وعن القادسية في مواجهته أمام النصر؛ يغيب الثنائي محمد مثناني، وياسين برناوي. ويفتقد ” أحد ” اللاعبين عمر محمد وأسامة عاشور في لقاء الأهلي.
وأخيرا؛ يغيب عن الإتفاقيا للاعب المحترف العراقي احمد ابراهيم.
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