الجيش السوري يعرض كميات هائلة من الأسلحة المصادرة من ” داعش “

دمشق(صدى):

عرضت فضائية ” روسيا اليوم ” الإخبارية، مقطع فيديو يظهر فيه الكميات الضخمة المصادرة من العتاد والذخيرة، من الأسلحة المصادرة من مسلحي تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وأوضحت أن هذه الكميات المصادرة، في مناطق العشارة وصبيخان والصالحية جنوب شرقي محافظة دير الزور، بحسب مصادر إعلامية رسمية سورية.

وكان الجيش السوري قد صادر آلاف القطع من الأسلحة الخفيفة والأسلحة المضادة للطائرات والمدافع الرشاشة من العيار الثقيل، كما تم احتجاز عدة شاحنات كانت تقل مدافع.