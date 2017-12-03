فلسطين تُحمِل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي يرتكبها المستوطنون

القدس المحتلة(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، أن اقتحام المستوطنون صحن قبة الصخرة المشرفة، يعد تماديًا وإصرارًا صارخًا من قبل الحكومة الإسرائيلية على المساس بالمقدسات.

وأوضح ” المحمود ” في بيان له اليوم الأحد، أن هذا العدوان يخالف كافة الشرائع والقوانين الدولية والمبادىء والأخلاق والأعراف الإنانسية، مُحمِلًا الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن كافة الجرائم التي تقترفها عصابات المستوطنين تجاه الأقصى.

وطالبت الحكومة الفلسطينية، بتحرك دولي عربي وإسلامي لوقف اقتحامات المسجد الأقصى، التي ينفذها المستوطنون.

واقتحم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، سطح مسجد قبة الصخرة، تحت حماية القوات الإسرائيلية صباح اليوم.