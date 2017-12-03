أبل تسمح لمطوري التطبيقات الاحتفاظ بصور مستخدمي أيفون x

عادل الحربي(صدى):

انتشرت أنباء بصحيفة واشنطن بوست عن معلومات سرية بداخل شركة أبل الأمريكية ،تهدد مستخدمى أيفون ،كما أنها سمحت لمطوري التطبيقات بالأحتفاظ بالصور الخاصة لمستخدمي أيفون x .

إضافة أن مطوري التطبيقات بات بإمكانهم قراءة حية لنحو 52 حركة دقيقة وفريدة فى وجه المستخدم .

وأشارت صحفية واشنطن بوست أن هذا الأمر يعد تهديد لحماية وأمن المستخدمين ،كما أنه أصبح بإمكان البرامج بأختراق حسابات الأشخاص وسرقة بياناتهم .

وأوضحت بوست أن أبل تشترط على متطوري البرامج بألا يستخدموا أو يبيعو وجوه المستخدمين ،ورغم ذلك فإن سماح أبل للمطورين بتخزين صور ووجوه عملاها يشكل خطرا على أمنهم وخصوصيتهم .

وأكدت أبل من قبل لمستخدميها بأن لا أحد يمكنه تخزيين صورهم او بياناتهم حتى الشركة نفسها لا يمكنها القيام بذلك محاولة منها أن تطمئنهم .