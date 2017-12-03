شراكة ” اكسترا ” و ” نون.كوم ” لتزويد المملكة بالأجهزة الكهربائية ‏

عادل الحربي(صدى):

أعلن متجر ” اكسترا ” عن شراكة حصرية مع متجر ” نون دوت كوم ” لتوريد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لعُملاء المملكة ‏عندما يبدأ نشاط ” نون دوت كوم ” التجاري هناك. ‏

قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة المالكة لمتجر اكسترا، محمد جلال، ” إن استراتيجية الشركة عبر تلك التحالفات تصب في ‏رؤيتها لأن تكون الجهة الوحيدة القادرة على توفير أكبر تشكيلة مُمكنة من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بأفضل الأسعار. وتأتي ‏الشراكة مع نون.كوم لتعزيز التواجد الإلكتروني عبر متجرها الخاص وعبر نون.كوم الذي سيباشر أعماله في المملكة خلال وقت ‏قريب “. ‏

وأضاف، ” يصل رأس مال نون دوت كوم إلى مليار دولار أمريكي تقريبًا بشراكة إماراتية سعودية، ويطمح القائمون عليه لتوفير ‏مجموعة كبيرة من المُنتجات ولتقديم تجربة تسوّق إلكتروني غير مسبوقة على مستوى العالم العربي “‏‎.‎