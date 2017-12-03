شراكة ” اكسترا ” و ” نون.كوم ” لتزويد المملكة بالأجهزة الكهربائية
أعلن متجر ” اكسترا ” عن شراكة حصرية مع متجر ” نون دوت كوم ” لتوريد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لعُملاء المملكة عندما يبدأ نشاط ” نون دوت كوم ” التجاري هناك.
قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة المالكة لمتجر اكسترا، محمد جلال، ” إن استراتيجية الشركة عبر تلك التحالفات تصب في رؤيتها لأن تكون الجهة الوحيدة القادرة على توفير أكبر تشكيلة مُمكنة من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بأفضل الأسعار. وتأتي الشراكة مع نون.كوم لتعزيز التواجد الإلكتروني عبر متجرها الخاص وعبر نون.كوم الذي سيباشر أعماله في المملكة خلال وقت قريب “.
وأضاف، ” يصل رأس مال نون دوت كوم إلى مليار دولار أمريكي تقريبًا بشراكة إماراتية سعودية، ويطمح القائمون عليه لتوفير مجموعة كبيرة من المُنتجات ولتقديم تجربة تسوّق إلكتروني غير مسبوقة على مستوى العالم العربي “.
اترك تعليقاً