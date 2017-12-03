بالفيديو.. استهداف قناصة حوثي فوق إحدى المآذن

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاستهداف بعض عناصر قوات الحوثي في صنعاء.

ويظهر في الفيديو استهداف القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، لقناصة تابع لقوات الحوثي يعتلي مآذنة إحدى المساجد ويستهدف المارة، والقضاء عليه من خلال تفجير المآذنة بمن فيها.

وارتفعت الهتافات والاحتفالات من قبل جماعات صالح والشعب اليمني بعد القضاء على القناصة، قائلين “بالروح بالدم نفديك يا يمن”.