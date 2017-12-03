بالفيديو.. قصة واقعية عن معاق تخطى إعاقته بجهود مدرسته

نايف السالم(صدى):

نشرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التعليم، اليوم الأحد، مقطع فيديو لقصة واقعية لمعاق تخطى بإرادته قيود إعاقته بجهود مدرسته، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

ويذكر أن اليوم الأحد، هو اليوم العالمي للإعاقة، وقد انطلقت أمس السبت فعاليات وبرامج اليوم العالمي للإعاقة التي ينظمها مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة بمتابعة من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك بحديقة الملك فهد المركزية.