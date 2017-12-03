أمير عسير يرعى حفل اليوم العالمي لذوي الإعاقة

أبها(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم حفل اليوم العالمي لذوي الإعاقة وذلك بمركز التأهيل الشامل بأبها .

وفور وصول سموه مقر الحفل تجول في المعرض المصاحب الذي احتوي على عدد من الأعمال واللوحات التي نفذها مجموعة من ذوي الإحتياجات الخاصة بالمنطقة ، ثم بديء الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، بعد ذلك ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة عسير حسين بن حمد المري كلمة أوضح خلالها أن مملكتنا الرشيدة قد خطت خطوات واسعة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وقدمت الخدمات اللازمة لهذه الفئة باعتبارهم جزء من المجتمع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مبينا أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية رعايتهم تربوياً وصحياً ونفسياً واجتماعياً وفي جميع المجالات بحسب ماتسمح به قدراتهم المتبقية ، وركزت على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وإعطائهم جميع حقوقهم وسنت القوانين الخاصة التي تتضمن ذلك منذ فترة، تماشياً مع متطلبات ديننا الحنيف الذي يحث على المساواة والعدل وعدم التفرقة بين الضعيف والقوي و الفقير والغني و الصحيح والمريض وجعل معيار التمييز بين البشر هو التقوى كما حث ديننا على رعايتهم والاهتمام بشؤونهم ودعا إلى الرفق بهم وحسن معاملتهم والتلطف بهم ، وأشار المري إلى أن مركز التأهيل الشامل بأبها يقوم بإيواء وتقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية لعدد 433 نزيل ونزيلة وتقديم الإعانات لذوي الإعاقة لنحو 70 ألف مستفيد ومستفيدة بمنطقة عسير.

كما قدمت حكومتنا الرشيدة عن طريق المركز مايقارب 580 سيارة مجهزة لهذه الفئة وعدد 680 مستفيد من مبالغ نقدية لسيارات ذوي الإعاقة ، مشيرا إلى أنه يتم إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم التأشيرات للعمالة المنزلية حيث بلغ المستفيدين من هذه الخدمة حوالي 16 ألف مستفيد ومستفيدة ، واختتم المري كلمته بأنه سوف يتم الإنتقال إلى مبنى جديد يستوعب 800 نزيل مجهز بكامل التجهيزات .

عقب ذلك شاهد سمو أمير منطقة عسير والحضور فيلما مرئيا بعنوان ” لست وحدك ” ، ثم قدم عدد من منسوبي مركز التأهيل الشامل بأبها فقرة بعنوان ” أبطال التحدي ” قدموا خلالها عدد من البرامج والأنشطة والأعمال التي يقومون بها داخل الدار ، بعد ذلك قدم مجموعة من الأطفال أوبريت انشادي بهذه المناسبة .

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة عسير عدد من الجهات الداعمة والمشاركة ، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.