الأمريكي ” مايك هيوز ” يتحدى الفشل.. ويطلق صاروخه إلى الفضاء مجددًا

واشنطن(صدى):

يخطط الشاب الأميركي مايك هيوز للإنطلاق في صاروخ صنعه بيديه إلى الفضاء، وذلك رغم التحذيرات المتكرره له من قبل السلطات الأميركية، لأنه قد تعرض لجروح في تجاربه الماضية.

وأعلن مايك في عزم وإصرار، أنه من الممكن جداً أن يقوم بتجربته الصاروخية يوم الاثنين المقبل، نقلًا عن موقع إذاعة صوت ألمانيا ” دويتشه فيله “.

ويهدف هيوز من وراء التجربة إلى إثبات أن الأرض مسطّحة وليست كروية أو بيضاوية الشكل.

يذكر أنه هيوز البالغ من العمر 61 سنة، قد تَعَرّض لجروح جسيمة خلال تجربة مشابهة لإطلاق صاروخه بولاية أريزونا، جعلته يسير على عكازتين لعدة أسابيع؛ لكنه برغم ذلك لم يتوقف عن محاولاته. ويوجد صاروخ “هيوز” في عقار خاص في صحراء موهافي بكاليفورنيا.

ويدّعي هيوز أن صاروخه يمكن أن يحلّق على ارتفاع يصل إلى 600 متر بسرعة نحو 500 ميل في الساعة حوالي”800 كيلومتر في الساعة تقريباً”.