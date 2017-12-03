” تويتر ” تطلق إصدارها الجديد في 24 دولة إضافية

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت شبكة التدوين المصغر ” تويتر ” ، إصدارها الجديد ” تويتر لايت ” في 24 دولة إضافية، والمخصص للعمل في أبطأ سرعات للإنترنت في العالم.

ويعتمد ” تويتر لايت ” على تخزين مؤقت للبيانات، يتيح للمستخدمين تصفح مختلف التغريدات، وتنزيلها حسب الجدول الزمني المخصص لها، وكذلك تصفح مختلف أنواع الصور ومقاطع الفيديو، بصورة مصغرة، ويمكنهم من نشر التغريدات حتى لو كانت مرفقة بصور أو مقاطع فيديو.

كما يعمل التطبيق بصورة جيدة على شبكات المحمول بالجيلين الثاني والثالث.

ويعمل التطبيق حالياً في دول مثل: بنجلاديش، وكازاخستان، وماليزيا، ونيبال، وتايلاند، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وفنزويلا، وبوليفيا والبرازل، وتيشيلي، والإكوادور، والمكسيك، وبنما، وبيرو، والسلفادور.

بالإضافة إلى دول عربية مثل، مصر وتونس والجزائر.