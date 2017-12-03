” إنستجرام ” يطلق 5 تقنيات جديدة في التحديث الأخير

أماني الغامدي(صدى):

أضاف موقع نشر الصور الشهير ” إنستجرام ” عددا من المميزات التي ينتظرها مستخدميه ، وذلك خلال تحديثه الأخير.

وأطلق ” إنستجرام ” خاصية جديدة باسم “ر يجرام ” ، الذي يسمح بإعادة نشر أي صور أو مقاطع فيديو للمستخدمين الآخرين دون الحاجة إلى طرف أو تطبيق آخر ، منهجا خاصية ” ريتويت ” المستخدم في موقع ” تويتر ” ، والذي يسمح بإعادة نشر أي تغريدة بسهولة.

ويضم التحديث ميزة البحث المخصص للصور بصيغة GIF المتحركة والمخصصة للقصص ، مع إمكانية إضافة صور متحركة بعينها إلى القصص الخاصة بالمستخدم.

واعتمد “إنستجرام”في تحديثه على تقنية جديدة تسمح للمستخدمين بأرشفة قصصهم ، ومشاركتها عبر أي تطبيق آخر بسهولة مثل تطبيق ” واتساب “.

وأتاح التحديث الجديد ميزة قائمة ” الأصدقاء المقربين ” حيث يمكنهم تبادل مشاركات محدة مع مجموعة أساسية من الناس المقربة لهم ، ومشاركة محتوى محدد معهم فقط.

كما أضاف التحديث خاصية ” البحث السريع ” عن أكثر الرموز التعبيرية والوسوم والهاشتاجات المستخدمة عبر الموقع والكلمات الشائعة.

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