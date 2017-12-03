فوز طالبان بـ6 ميداليات ذهبية وبرونزية في بطولة الكاراتيه بالخرطوم

نواف السالم(صدى):

تُوّج مواطنان بـ6 ميداليات ذهبية وبرونزية، خلال مشاركتهما في بطولة مدارس ولاية الخرطوم الثالثة للكاراتيه لمرحلتي الأساس والثانوي.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بصالة شباب حي الصحافة جنوب الخرطوم بمناسبة ختام المنافسة التي استغرقت 3 أيام.

وأحرز الطالب فهد بن أحمد بن محمد عقيل 3 ميداليات ذهبية وواحدة برنزية، فيما أحرز الطالب مجد بن أحمد بن محمد عقيل ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات برونزية.

وأهدى الطالبان الفوز للمملكة، مؤكدين على دورها في تشجيع الشباب والطلاب على الاجتهاد والتفوق ورفع اسم المملكة العربية عاليًا في كل محفل أو منشط.

يُذكر أنه شارك في المسابقة 500 طالب وطالبة، برعاية الاتحاد الرياضي المحلي لولاية الخرطوم، والتي شهدت فوز الثنائي السعودي بـ 6 ميداليات.