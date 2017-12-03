” البيئة ” : ضبط ١٤٠ طنًا من الحطب المحذور بيعه في المدينة

نايف السالم(صدى):

ضبطت الفرق الميدانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة المدينة المنورة خلال أسبوعين أكثر من140 طن من الحطب والفحم المحلي المحظور بيعه.

وبين مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس إبراهيم الحجيلي أن فرق الوزارة الميدانية ضبطت من خلال 60 جولة ميدانية على الأسواق التجارية ومحلات تجهيز الرحلات ومحطات الوقود وأسواق الحطب والفحم والمطابخ قرابة 140 طنا من الحطب والفحم المحلي، إضافة إلى سيارتين محملة بالحطب المحلي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، موضحا أن جميع المخالفين سيتم إيقاع العقوبات بحقهم وفق نظام ” المراعي والغابات ” .

ودعا المهندس الحجيلي الجميع إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفين، وشراء بدائل الحطب المحلي الأخرى مثل الحطب والفحم المستورد، للمحافظة على الغطاء النباتي في المملكة الذي يعاني من التدهور بسبب الاحتطاب والممارسات الخاطئة الأخرى.