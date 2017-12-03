الإثنين المقبل يشهد أول كتلة باردة بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

أكد الفلكي وخبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن بداية كتلة باردة أولى؛ من الإثنين المقبل؛ تؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة ‏على الوسطى والشمالية.

‏

وقال الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير، ” متوقع بإذن الله كتلة باردة أولى تؤدي إلى انخفاض ‏واضح في الحرارة من الأثنين ” . وأضاف، ” الحرارة المتوقعة من ( 2 : 8 ) فجرا على الوسطى والشمالية الأثنين والثلاثاء “.‏

كما أكد على ارتفاع الحرارة ثلاث درجات أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وأشار إلى أن يوم السبت سيشهد كتلة برد جديدة أشد من ‏الأولى “.‏