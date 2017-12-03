الإثنين المقبل يشهد أول كتلة باردة بالمملكة
أكد الفلكي وخبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن بداية كتلة باردة أولى؛ من الإثنين المقبل؛ تؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة على الوسطى والشمالية.
وقال الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير، ” متوقع بإذن الله كتلة باردة أولى تؤدي إلى انخفاض واضح في الحرارة من الأثنين ” . وأضاف، ” الحرارة المتوقعة من ( 2 : 8 ) فجرا على الوسطى والشمالية الأثنين والثلاثاء “.
كما أكد على ارتفاع الحرارة ثلاث درجات أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وأشار إلى أن يوم السبت سيشهد كتلة برد جديدة أشد من الأولى “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 29 دقيقة
الأمن مستتب
والحمد لله