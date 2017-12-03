إدارة مطار أبها تحتفي باليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة

محمد بن طحيطح(صدى):

احتفت إدارة مطار أبها أمس باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ 46 وذلك من خلال تقديم الهدايا والورود والأعلام الإماراتية للمسافرين والقادمين للمطار من دولة الإمارات إضافة إلى نشر العبارات الخاصة بالمناسبة على شاشات العرض في المطار .

وأوضح مدير عام المطارات الجنوبية فهد العدواني أن هذا الاحتفال أقل تعبير عن عمق العلاقات الإماراتية السعودية التي تعـد نموذجا يقتدي به لأنها علاقات أخوية وتاريخية وعميقة الجذور وتجسيد فعلي للعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المبنية على أسس التفاهم المشترك ومبادئ حسن الجوار.

يذكر أن اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يوافق يوم الثاني من ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي أعلن فيه اتحادها عام 1971م.