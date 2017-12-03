المبعوث الأممي اليمني يطالب جميع الأطراف بعدم توجيه هجماتهم إلى المدنيين

فهمي محمد(صدى):

طالب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأطراف اليمنية بضبط النفس والالتزام بعدم توجيه هجماتها إلى المدنيين، داعيًا إياها إلى العودة فوراً إلى المفاوضات والمشاركة في عملية سلام.

وأوضح بيان، صدر عن مكتب ولد الشيخ، إن الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الخطير الحاصل في صنعاء، وآثار تلك الأحداث على السكان المدنيين.

وأكد ولد الشيخ أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الصراع اليمني، داعيًا الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.